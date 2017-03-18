Пам’ятник О.Телізі в Бабиному Яру буде відновлено в найближчі години – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Пам’ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, який напередодні невідомі облили червоною фарбою, в найближчі години буде повністю відновлено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“Говорив тільки що з Віталієм Кличком. Отримав чітке запевнення, що пам’ятник в найближчі години буде повністю відновлено. Дякую за оперативну реакцію!”, — написав П.Розенко.
Як повідомляв УНН, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.
Правоохоронці наразі розшукують осіб, які облили фарбою пам’ятник Олені Телізі.