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Пам’ятник О.Телізі в Бабиному Яру буде відновлено в найближчі години – П.Розенко

Київ • УНН

 • 13602 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Пам’ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, який напередодні невідомі облили червоною фарбою, в найближчі години буде повністю відновлено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.

“Говорив тільки що з Віталієм Кличком. Отримав чітке запевнення, що пам’ятник в найближчі години буде повністю відновлено. Дякую за оперативну реакцію!”, — написав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.

Правоохоронці наразі розшукують осіб, які облили фарбою пам’ятник Олені Телізі.

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