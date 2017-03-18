Пам’ятник О.Телізі в Бабиному Яру буде відновлено в найближчі години – П.Розенко

“Говорив тільки що з Віталієм Кличком. Отримав чітке запевнення, що пам’ятник в найближчі години буде повністю відновлено. Дякую за оперативну реакцію!”, — написав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.

Правоохоронці наразі розшукують осіб, які облили фарбою пам’ятник Олені Телізі.