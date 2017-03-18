Памятник О.Телизи в Бабьем Яру будет восстановлен в ближайшие часы - Розенко

"Говорил только что с Виталием Кличко. Получил четкое заверение, что памятник в ближайшие часы будет полностью восстановлен. Спасибо за оперативную реакцию!", - Написал Розенко.

Как сообщал УНН, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.

Правоохранители разыскивают лиц, облили краской памятник Елене Телиге.