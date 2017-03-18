Памятник О.Телизи в Бабьем Яру будет восстановлен в ближайшие часы - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, который накануне неизвестные облили красной краской, в ближайшие часы будет полностью восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.
"Говорил только что с Виталием Кличко. Получил четкое заверение, что памятник в ближайшие часы будет полностью восстановлен. Спасибо за оперативную реакцию!", - Написал Розенко.
Как сообщал УНН, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.
Правоохранители разыскивают лиц, облили краской памятник Елене Телиге.