"Пали" фсбшника" ефективно: експерти розповіли, як не натрапити на фейкові боти окупантів

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців
11:49 • 16357 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 97979 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 122329 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 184767 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 203462 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 119124 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 261914 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 186548 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123962 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108570 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
44%
750мм
Популярнi новини

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

2 червня, 05:57 • 128397 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 40689 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 23522 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44578 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 22786 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 16311 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 261874 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 308282 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 321692 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 327372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44869 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 106402 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 186543 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 129118 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 160135 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

"Пали" фсбшника" ефективно: експерти розповіли, як не натрапити на фейкові боти окупантів

Київ • УНН

 • 908 перегляди

російські окупанти намагаються дискредитувати чат-бот СБУ "Спали ФСБшника", створюючи фейкові копії. Важливо використовувати лише офіційний чат-бот за адресою t.me/spaly_fsb_bot.

"Пали" фсбшника" ефективно: експерти розповіли, як не натрапити на фейкові боти окупантів

російські окупанти клонують чат-бот "Спали" ФСБшника" Служби безпеки України, створений для передачі українським правоохоронцям відомостей про діяльність ворожої агентури. Проте зараз у Telegram множаться фейкові ресурси, які повторюють дизайн оригінального чат-боту. Експерти Центру стратегічних комунікацій пояснили, як відрізнити справжній чат від ворожих фальшивок, передає УНН.

Деталі

Для протидії діяльності ворога Служба безпеки України створила чат-бот "Спали" ФСБешника", куди громадянам слід повідомляти про спроби вербування. Ворог же створює фейкові клони цього чат-боту.

Тож найважливіше - запам'ятати, що єдиний офіційний чат-бот "Спали" ФСБешника" знаходиться за адресою: t.me/spaly_fsb_bot.

Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції21.05.25, 15:15 • 3094 перегляди

Рекомендується переходити на чат-бот лише з офіційних сторінок СБУ в соцмережах, сайту СБУ та перевірених джерел.

Важливо також перевіряти правильність написання адреси офіційного чат-боту.

Нагадаємо

Від травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії. Чверть затриманих – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаТехнології
Національна поліція України
Служба безпеки України
Telegram
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9