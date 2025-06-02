"Пали" фсбшника" ефективно: експерти розповіли, як не натрапити на фейкові боти окупантів

російські окупанти клонують чат-бот "Спали" ФСБшника" Служби безпеки України, створений для передачі українським правоохоронцям відомостей про діяльність ворожої агентури. Проте зараз у Telegram множаться фейкові ресурси, які повторюють дизайн оригінального чат-боту. Експерти Центру стратегічних комунікацій пояснили, як відрізнити справжній чат від ворожих фальшивок, передає УНН.

Деталі

Для протидії діяльності ворога Служба безпеки України створила чат-бот "Спали" ФСБешника", куди громадянам слід повідомляти про спроби вербування. Ворог же створює фейкові клони цього чат-боту.

Тож найважливіше - запам'ятати, що єдиний офіційний чат-бот "Спали" ФСБешника" знаходиться за адресою: t.me/spaly_fsb_bot.

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Рекомендується переходити на чат-бот лише з офіційних сторінок СБУ в соцмережах, сайту СБУ та перевірених джерел.

Важливо також перевіряти правильність написання адреси офіційного чат-боту.

Нагадаємо

Від травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії. Чверть затриманих – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.