"Пали" фсбшника" ефективно: експерти розповіли, як не натрапити на фейкові боти окупантів
Київ • УНН
російські окупанти намагаються дискредитувати чат-бот СБУ "Спали ФСБшника", створюючи фейкові копії. Важливо використовувати лише офіційний чат-бот за адресою t.me/spaly_fsb_bot.
російські окупанти клонують чат-бот "Спали" ФСБшника" Служби безпеки України, створений для передачі українським правоохоронцям відомостей про діяльність ворожої агентури. Проте зараз у Telegram множаться фейкові ресурси, які повторюють дизайн оригінального чат-боту. Експерти Центру стратегічних комунікацій пояснили, як відрізнити справжній чат від ворожих фальшивок, передає УНН.
Деталі
Для протидії діяльності ворога Служба безпеки України створила чат-бот "Спали" ФСБешника", куди громадянам слід повідомляти про спроби вербування. Ворог же створює фейкові клони цього чат-боту.
Тож найважливіше - запам'ятати, що єдиний офіційний чат-бот "Спали" ФСБешника" знаходиться за адресою: t.me/spaly_fsb_bot.
Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції21.05.25, 15:15 • 3094 перегляди
Рекомендується переходити на чат-бот лише з офіційних сторінок СБУ в соцмережах, сайту СБУ та перевірених джерел.
Важливо також перевіряти правильність написання адреси офіційного чат-боту.
Нагадаємо
Від травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії. Чверть затриманих – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.