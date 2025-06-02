"Пали" фсбшника" эффективно: эксперты рассказали, как не попасть на фейковые боты оккупантов

российские оккупанты клонируют чат-бот "Спали" ФСБшника" Службы безопасности Украины, созданный для передачи украинским правоохранителям сведений о деятельности вражеской агентуры. Однако сейчас в Telegram множатся фейковые ресурсы, которые повторяют дизайн оригинального чат-бота. Эксперты Центра стратегических коммуникаций объяснили, как отличить настоящий чат от вражеских фальшивок, передает УНН.

Детали

Для противодействия деятельности врага Служба безопасности Украины создала чат-бот "Спали" ФСБешника", куда гражданам следует сообщать о попытках вербовки. Враг же создает фейковые клоны этого чат-бота.

Поэтому самое важное - запомнить, что единственный официальный чат-бот "Спали" ФСБешника" находится по адресу: t.me/spaly_fsb_bot.

Рекомендуется переходить на чат-бот только с официальных страниц СБУ в соцсетях, сайта СБУ и проверенных источников.

Важно также проверять правильность написания адреса официального чат-бота.

Напомним

С мая 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек за теракты и диверсии. Четверть задержанных – несовершеннолетние украинцы. россия начала ликвидировать своих агентов, подрывая их.