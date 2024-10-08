Озиминою в Україні засіяли вже 3,8 млн га
Київ • УНН
Мінагрополітики повідомило про засів 3,8 млн га озимих культур в Україні. Лідерами за обсягами сівби озимих на зерно є Тернопільська, Волинська, Полтавська та Черкаська області.
Аграрії під час осінньої посівної кампанії засіяли вже 3,8 млн га озимих культур, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.
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"Українські аграрії засіяли вже 3,8 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже майже 2,9 млн га. Озимого ріпаку посіяно 986,4 тис. га", - ідеться у повідомленні.
Зокрема:
- озимої пшениці – 2, 6 млн га,
- озимого ячменю – 208,7 тис. га,
- озимого жита – 45,9 тис. га,
- озимого ріпаку – 986,4 тис. га.
Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Тернопільщини – 165,8 тис. га (84,2 %), Волині – 127,5 тис. га (77 %), Полтавщини – 182,7 тис. га (73,5 %) та Черкащини – 119,2 тис. га (71,9 %). Аграрії 9 областей завершили сівбу озимого ріпаку.