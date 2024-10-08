Озимыми в Украине засеяли уже 3,8 млн га
Киев • УНН
Минагрополитики сообщило о засеве 3,8 млн га озимых культур в Украине. Лидерами по объемам сева озимых на зерно являются Тернопольская, Волынская, Полтавская и Черкасская области.
Аграрии во время осенней посевной кампании засеяли уже 3,8 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.
Детали
"Украинские аграрии засеяли уже 3,8 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти 2,9 млн га. Озимого рапса посеяно 986,4 тыс. га", - говорится в сообщении.
В частности:
- озимой пшеницы - 2, 6 млн га,
- озимого ячменя - 208,7 тыс. га,
- озимой ржи - 45,9 тыс. га,
- озимого рапса - 986,4 тыс. га.
Среди лидеров по объемам сева озимых на зерно впереди аграрии Тернопольщины - 165,8 тыс. га (84,2%), Волыни - 127,5 тыс. га (77%), Полтавщины - 182,7 тыс. га (73,5%) и Черкасской области - 119,2 тыс. га (71,9%). Аграрии 9 областей завершили сев озимого рапса.