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Озимыми в Украине засеяли уже 3,8 млн га

Озимыми в Украине засеяли уже 3,8 млн га

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:40  •  5232 просмотра

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Минагрополитики сообщило о засеве 3,8 млн га озимых культур в Украине. Лидерами по объемам сева озимых на зерно являются Тернопольская, Волынская, Полтавская и Черкасская области.

Аграрии во время осенней посевной кампании засеяли уже 3,8 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.

Детали

"Украинские аграрии засеяли уже 3,8 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти  2,9 млн га. Озимого рапса посеяно 986,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

В частности:

  • озимой пшеницы -  2, 6 млн  га,
  • озимого ячменя - 208,7 тыс. га,
  • озимой ржи - 45,9 тыс. га,
  • озимого рапса -  986,4 тыс. га.

Среди лидеров по объемам сева озимых на зерно впереди аграрии Тернопольщины - 165,8 тыс. га (84,2%), Волыни - 127,5 тыс. га (77%), Полтавщины - 182,7 тыс. га (73,5%) и Черкасской области - 119,2 тыс. га (71,9%). Аграрии 9 областей завершили сев озимого рапса.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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poltavskaya-oblastПолтавская область
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