Озимі вже сіють у 18 областях України
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 1 048,7 тис. га озимих культур у 18 областях. Найбільше посіяно озимого ріпаку - 688,4 тис. га, а чотири західні області вже завершили його сівбу.
Озимі культури в Україні вже сіють у 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики у середу, пише УНН.
Українські аграрії засіяли вже 1 048,7 тис. га. Озиму пшеницю сіють у 18-ти областях, ячмінь – в 12-ти, жито – в шести. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей
Зокрема, як вказано, посіяно:
- озимої пшениці – 340,3 тис. га;
- озимого ячменю – 16,5 тис. га;
- озимого жита – 3,4 тис. га;
- озимого ріпаку – 688,4 тис. га.
Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.
В Україні почали сіяти озимі03.09.24, 15:54 • 27098 переглядiв