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Озимі вже сіють у 18 областях України

Озимі вже сіють у 18 областях України

Київ • УНН

 • 18444 перегляди

Українські аграрії засіяли 1 048,7 тис. га озимих культур у 18 областях. Найбільше посіяно озимого ріпаку - 688,4 тис. га, а чотири західні області вже завершили його сівбу.

Озимі культури в Україні вже сіють у 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики у середу, пише УНН.

Українські аграрії засіяли вже 1 048,7 тис. га. Озиму пшеницю сіють у 18-ти областях, ячмінь – в 12-ти, жито – в шести. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей

- повідомили у міністерстві.

Зокрема, як вказано, посіяно:

  • озимої пшениці –  340,3 тис. га;
  • озимого ячменю – 16,5 тис. га;
  • озимого жита –  3,4 тис. га;
  • озимого ріпаку –  688,4 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.

В Україні почали сіяти озимі03.09.24, 15:54 • 27098 переглядiв

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
volynska-oblastВолинська область
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ukrainaУкраїна

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