Украинские аграрии засеяли 1 048,7 тыс. га озимых культур в 18 областях. Больше всего посеяно озимого рапса - 688,4 тыс. га, а четыре западные области уже завершили его сев.
Озимые культуры в Украине уже сеют в 18-ти областях, сообщили в Минагрополитики в среду, пишет УНН.
Украинские аграрии засеяли уже 1 048,7 тыс. га. Озимую пшеницу сеют в 18-ти областях, ячмень - в 12-ти, рожь - в шести. Озимый рапс сеют аграрии 18-ти областей
В частности, как указано, посеяно:
Аграрии Волынской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областей, как сообщается, завершили сев озимого рапса.
В Україні почали сіяти озимі3 сентября 2024, 12:54 • 26780 просмотров