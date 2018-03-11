Отруйна речовина могла міститися на квітах, які Скрипаль приніс на могилу дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Фахівці, залучені до розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, вивчають квіти, які він приніс на могилу дружини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mail on Sunday.
За даними джерела видання, не виключено, що отруйна речовина містилася в букеті.
“Зараз ретельно вивчаються свіжі квіти біля могили. Все крутиться довкола квітів... Мабуть, він (Скрипаль) ходив туди незадовго до того, як прибув на парковку (в Солсбері)”, — розповіло джерело.
Слідство не виключає, що квіти доставили розвіднику додому з листівкою, в якій було прохання віднести їх на могилу покійної.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною ймовірно в торговому центрі міста Солсбері.
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Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки.
Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Великобританія застосує відповідні заходи, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою та нагнітанням істерики”.