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Отруйна речовина могла міститися на квітах, які Скрипаль приніс на могилу дружини

Отруйна речовина могла міститися на квітах, які Скрипаль приніс на могилу дружини

Київ • УНН

 • 7063 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Фахівці, залучені до розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, вивчають квіти, які він приніс на могилу дружини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mail on Sunday.

За даними джерела видання, не виключено, що отруйна речовина містилася в букеті.

“Зараз ретельно вивчаються свіжі квіти біля могили. Все крутиться довкола квітів... Мабуть, він (Скрипаль) ходив туди незадовго до того, як прибув на парковку (в Солсбері)”, — розповіло джерело.

Слідство не виключає, що квіти доставили розвіднику додому з листівкою, в якій було прохання віднести їх на могилу покійної.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною ймовірно в торговому центрі міста Солсбері.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Reuters: у піцерії виявили сліди отруйної речовини, якою отруїлися Скрипаль і його дочка

Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ і його дочки.
Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Великобританія застосує відповідні заходи, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою та нагнітанням істерики”.

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