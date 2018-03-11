Ядовитое вещество могло содержаться на цветах, которые Скрипаль принес на могилу жены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Специалисты, привлеченные к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, изучают цветы, которые он принес на могилу жены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mail on Sunday.
По данным источника, не исключено, что ядовитое вещество содержалось в букете.
"Сейчас тщательно изучаются свежие цветы у могилы. Все крутится около цветов... Наверное, он (Скрипаль) ходил туда незадолго до того, как прибыл на парковку (в Солсбери)", - рассказал источник.
Следствие не исключает, что цветы доставили разведчику домой с открыткой, в которой была просьба отнести их на могилу покойной.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом вероятно в торговом центре города Солсбери.
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Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.
Премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания применит соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее заявление "пропагандой и нагнетанием истерики".