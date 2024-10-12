Остін та міністр оборони Британії обговорили підтримку України
Київ • УНН
Ллойд Остін і Джон Гілі обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вони підтвердили рішучість підтримувати Київ проти російської агресії та важливість стримування Ірану.
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм британським колегою Джоном Гілі війну в Україні та підтвердили свою рішучість підтримувати Київ проти неспровокованого вторгнення росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.
"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III розмовляв учора зі своїм колегою зі Сполученого Королівства, міністром оборони Джоном Гілі, щоб обговорити поточні конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Обидва секретарі підтвердили свою рішучість підтримувати Україну проти невиправданої та неспровокованої війни росії", - інформує Пентагон.
Зазначається, що вони також погодилися з важливістю стримування Ірану та підтримуваних Іраном партнерів і помічників від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Доповнення
В четвер, 10 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з своїм британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі — подальші кроки для підтримки Сил оборони.