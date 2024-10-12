Остин и министр обороны Британии обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Ллойд Остин и Джон Гили обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Они подтвердили решимость поддерживать Киев против российской агрессии и важность сдерживания Ирана.
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим британским коллегой Джоном Гили войну в Украине и подтвердили свою решимость поддерживать Киев против неспровоцированного вторжения России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Пентагон.
«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III разговаривал вчера со своим коллегой из Соединенного Королевства, министром обороны Джоном Гили, чтобы обсудить текущие конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Оба секретаря подтвердили свою решимость поддерживать Украину против неоправданной и неспровоцированной войны России», - информирует Пентагон.
Отмечается, что они также согласились с важностью сдерживания Ирана и поддерживаемых Ираном партнеров и помощников от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Дополнение
В четверг, 10 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны.