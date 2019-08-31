Особиста помічниця Трампа була звільнена за коментарі про його дітей

За її свідченням, 28-річна Вестерхаут пару тижнів назад похвалилася в компанії з журналістами, що у Дональда Трампа з нею стосунки краще, ніж з Іванкою та Тіффані. Крім того, Вестерхаут сказала, що глава адміністрації США не любить фотографуватися з Тіффані, оскільки вважає її занадто повною. Нарешті, Вестерхаут пожартувала, що Трамп, буває, не може відрізнити свою дочку Тіффані від інших людей в натовпі. Ці висловлювання прозвучали 17 серпня на зустрічі з пресою в режимі не для друку, яку Вестерхаут і заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі провели за вечерею з декількома представниками преси в штаті Нью-Джерсі поблизу маєтку Трампа в Бедмінстере, де той проводив відпустку.

Судячи з публікації видання, Вестерхаут поділилася з журналістами відомостями, які в підсумку коштували їй роботи, поки Гідлі відлучався з вечері, щоб дати інтерв’ю телекомпанії Fox.

“Вона випила пару чарок і розговорилася з репортерами в нехарактерно необачну манері”, — заявив про дії колишньої особистої помічниці голови адміністрації США один з джерел Politico.

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У свою чергу представник американської адміністрації звинуватив учасників вечері з Вестерхаут та Гідлі в оприлюдненні як мінімум частини почутого, що повністю суперечить правилам проведення таких заходів для преси.

“Це була вечеря в режимі не для друку, і преса кричущим чином порушила домовленість”, — підкреслив цей американський чиновник. Вестерхаут нібито “засвітив” керівник групи кореспондентів газети The Washington Post при Білому домі Філ Ракер.

Відповідаючи в п’ятницю на питання журналістів у Білому домі, Трамп по суті підтвердив, що Вестерхаут звільнили за оприлюднення подробиць особистого життя першої родини Америки. Він назвав її висловлювання “трохи неприємними”. “Я люблю (свою дочку) Тіффані”, — запевнив президент.

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Раніше Politico писала, що Вестерхаут останнім часом намагалася розширити коло своїх обов’язків в Білому домі, в тому числі займатися мало не організацією зарубіжних поїздок президента. Подібні її дії викликали невдоволення інших співробітників апарату Білого дому. Останньою краплею нібито і стали одкровення Вестерхаут на зустрічі з пресою 17 серпня. Коли розкрилося, що Вестерхаут дозволила собі подібні висловлювання, в Білому домі почали активно обговорювати її неминуче звільнення. В результаті Вестерхаут в четвер довелося подати заяву про звільнення.

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