Личная помощница Трампа была уволена из-за комментариев о его детях

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут была вынуждена подать заявление об увольнении за комментарии о его дочерей Иванко и Тиффани. Об этом сообщила в пятницу в газета Politico со ссылкой на два источника, передает УНН.

По ее свидетельству, 28-летняя Вестерхаут пару недель назад похвасталась в компании с журналистами, что у Дональда Трампа с ней отношения лучше, чем с Иванкой и Тиффани. Кроме того, Вестерхаут сказала, что глава администрации США не любит фотографироваться с Тиффани, поскольку считает ее слишком полной. Наконец, Вестерхаут пошутила, что Трамп иной раз не может отличить свою дочь Тиффани от других людей в толпе. Эти высказывания прозвучали 17 августа на встрече с прессой в режиме не для печати, которую Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели за ужином с несколькими представителями прессы в штате Нью-Джерси близ имения Трампа в Бедминстере, где тот проводил отпуск.

Судя по нынешней публикации, Вестерхаут поделилась с журналистами сведениями, которые в итоге стоили ей работы, пока Гидли отлучался с ужина, чтобы дать интервью телекомпании Fox. “Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере”, — заявил о действиях бывшей личной помощницы главы администрации США один из источников “Политико”.

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В свою очередь представитель американской администрации обвинил участников ужина с Вестерхаут и Гидли в предании огласке как минимум части услышанного, что полностью противоречит правилам проведения таких мероприятий для прессы. “Это был ужин в режиме не для печати, и пресса вопиющим образом нарушила договоренность”, — подчеркнул этот американский чиновник. Вестерхаут якобы “засветил” руководитель группы корреспондентов газеты The Washington Post при Белом доме Фил Ракер.

Отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп по сути подтвердил, что Вестерхаут уволили за оглашение подробностей личной жизни первой семьи Америки. Он назвал ее высказывания “немного ранящими”. “Я люблю (свою дочь) Тиффани”, — заверил президент.

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Ранее Politico писала, что Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заниматься чуть ли не организацией зарубежных поездок президента. Подобные ее действия вызывали недовольства других сотрудников аппарата Белого дома. Последней каплей будто бы и стали откровения Вестерхаут на встрече с прессой 17 августа. Когда вскрылось, что Вестерхаут позволила себе подобные высказывания, в Белом доме начали активно обсуждать ее неизбежное увольнение. В результате Вестерхаут в четверг пришлось подать заявление об уходе.

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