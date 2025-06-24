Особам з інвалідністю припинили доставку пенсій: Уповноважений ВР з прав людини втрутився
Київ • УНН
У Хмельницькому особам з інвалідністю припинили доставку пенсій додому без попередження. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець взяв це питання на особистий контроль та звернувся до "Укрпошти" для відновлення доставки.
У Хмельницькому особам з інвалідністю припинили доставку пенсій додому без жодного попередження. Це питання взяв на особистий контроль Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Деталі
За словами Омбудсмана, до нього звернувся мешканець одного з мікрорайонів Хмельницького, який є особою з інвалідністю першої групи.
До мене, як до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звернувся мешканець одного з мікрорайонів м. Хмельницького — особа з інвалідністю І групи
Заявник повідомив, що раніше пенсію йому щомісяця доставляв працівник поштового відділення, однак 5 червня виплату він не отримав.
Він повідомив про те, що йому без попередження припинили доставку пенсії додому
За словами Омбудсмана, чоловік дізнався, що причина припинення доставки полягає у звільненні листонош.
У зв’язку зі своїм станом здоров’я, чоловік змушений був викликати таксі, щоб приїхати до відділення та отримати пенсію особисто.
Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії суперечать чинному законодавству.
Наголошую, відповідно до законодавства, АТ 'Укрпошта' зобов’язане здійснювати доставку пенсій та інших соціальних виплат додому особам з інвалідністю
Він пояснив, що відповідні послуги фінансуються коштом державного бюджету.
Омбудсман припустив, що ця проблема може мати системний характер, і вже звернувся до керівництва АТ "Укрпошта".
З огляду на те, що подібна ситуація може мати системний характер і порушувати права інших громадян, як Омбудсман України, я направив офіційне звернення до генерального директора АТ 'Укрпошта' з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення доставки пенсій особам, які не можуть самостійно їх отримати"
За словами Лубінця, перебіг ситуації контролюється особисто ним.
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