Лицам с инвалидностью прекратили доставку пенсий: Уполномоченный ВР по правам человека вмешался

В Хмельницком лицам с инвалидностью прекратили доставку пенсий на дом без какого-либо предупреждения. Этот вопрос взял на личный контроль Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

По словам Омбудсмана, к нему обратился житель одного из микрорайонов Хмельницкого, который является лицом с инвалидностью первой группы.

Ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, обратился житель одного из микрорайонов г. Хмельницкого — лицо с инвалидностью I группы - заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Заявитель сообщил, что ранее пенсию ему ежемесячно доставлял работник почтового отделения, однако 5 июня выплату он не получил.

Он сообщил о том, что ему без предупреждения прекратили доставку пенсии на дом – отметил Дмитрий Лубинец.

По словам Омбудсмана, мужчина узнал, что причина прекращения доставки заключается в увольнении почтальонов.

В связи со своим состоянием здоровья, мужчина вынужден был вызвать такси, чтобы приехать в отделение и получить пенсию лично.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия противоречат действующему законодательству.

Подчеркиваю, согласно законодательству, АО 'Укрпочта' обязано осуществлять доставку пенсий и других социальных выплат на дом лицам с инвалидностью – отметил Уполномоченный.

Он пояснил, что соответствующие услуги финансируются за счет государственного бюджета.

Омбудсман предположил, что эта проблема может носить системный характер, и уже обратился к руководству АО "Укрпочта".

Учитывая то, что подобная ситуация может носить системный характер и нарушать права других граждан, как Омбудсман Украины, я направил официальное обращение к генеральному директору АО 'Укрпочта' с требованием принять безотлагательные меры для возобновления доставки пенсий лицам, которые не могут самостоятельно их получить" – заявил Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, ход ситуации контролируется лично им.

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