Оржель відреагував на санкції США проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна вдячна сенату США за сильну позицію проти будівництва російського газогону “Північний Потік-2”. Про це заявив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, коментуючи рішення сенату щодо схваленого напередодні сенатом закону, що містить і положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва “Північного потоку-2”, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міненерго.