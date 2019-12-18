Оржель відреагував на санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна вдячна сенату США за сильну позицію проти будівництва російського газогону “Північний Потік-2”. Про це заявив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, коментуючи рішення сенату щодо схваленого напередодні сенатом закону, що містить і положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва “Північного потоку-2”, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міненерго.
“Ми вдячні США за сильну позицію проти будівництва цього трубопроводу. Північний потік-2 — це геополітичний проект, який посилює залежність європейських споживачів від одного постачальника. Україна залишається надійним партнером в транспортуванні природнього газу з Російської Федерації до Європи. І готова надалі забезпечувати енергетичну безпеку регіону”, — наголосив Оржель.
Водночас, підкреслюють у міністерстві, ці санкції посилюють переговорну позицію України у складних перемовинах з Росією щодо продовження транзиту газу українською ГТС після 2019 року.
Також зазначається, що нові санкції спроможні, якщо не зупинити будівництво “Північного потоку-2”, то принаймні відтермінувати його введення в експлуатацію.
Як повідомляв УНН, напередодні сенат США схвалив закон про оборонний бюджет-2020 на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Він містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва “Північного потоку-2”. Законопроект направили на підпис до президента США Дональда Трампа.