Оржель отреагировал на санкции США против "Северного потока-2"

“Мы благодарны США за сильную позицию против строительства этого трубопровода. Северный поток-2 — это геополитический проект, который усиливает зависимость европейских потребителей от одного поставщика. Украина остается надежным партнером в транспортировке природного газа из Российской Федерации в Европу. И готова в дальнейшем обеспечивать энергетическую безопасность региона”, — подчеркнул Оржель.

В то же время, подчеркивают в министерстве, эти санкции усиливают переговорную позицию Украины в сложных переговорах с Россией о продлении транзита газа по украинской ГТС после 2019 года.

Также отмечается, что новые санкции способны, если не остановить строительство “Северного потока-2”, то по крайней мере отсрочить его ввод в эксплуатацию.

Как сообщал УНН, накануне сенат США одобрил закон об оборонном бюджете-2020 на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Он содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству “Северного потока-2”. Законопроект направлен на подпись к президенту США Дональда Трампа.