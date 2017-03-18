Організатора бурштинового протесту суд Рівного відправив на домашній арешт
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Цілодобовий домашній арешт присудили Миколі Онопрійчуку, якого поліція називає організатором заворушень старателів бурштину поблизу селища Клесів. Відповідне рішення ухвалив суддя рівненського міського суду Сергій Наумов, передає кореспондент УНН.
43-річного чоловіка на момент слідства зобов’язали носити електронний браслет. Миколі Онопрійчуку оголосили підозру у вчиненні низки правопорушень, зокрема, організації та участі у масових заворушеннях, вчиненні опору та насильства проти працівників правоохоронних органів (ознаки кримінальних правопорушень за ст. 294, 342, 345 КК України).
Як повідомляв УНН, Миколу Онопрійчука затримали 16 березня, коли старателі чинили опір поліції під час вилучення мотопомп.
Його назвали організатором спротиву. Сьогодні сотня копачів перекрили міжнародну трасу на Рівненщині з вимогою звільнити чоловіка. Блокування траси Київ-Ковель тривало з 10 до 18 години.