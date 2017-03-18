Ровенский суд отправил под домашний арест организатора янтарного протеста

43-летний мужчина на момент следствия обязан носить электронный браслет. Николаю Оноприйчуку объявили подозрение в совершении ряда преступлений, в частности, организации и участия в массовых беспорядках, совершении сопротивления и насилия против сотрудников правоохранительных органов (признаки уголовных преступлений по ст. 294, 342, 345 УК Украины).

Как сообщал УНН, Николая Оноприйчука задержали 16 марта, когда копатели янтаря сопротивлялись полиции во время изъятия мотопомп.

Его назвали организатором сопротивления. Сегодня сотни копателей перекрыли международную трассу в Ровенкой области с требованием освободить мужчину. Блокировка трассы Киев-Ковель продолжалась с 10 до 18 часов.