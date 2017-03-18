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08:46 • 25931 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 78994 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113560 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128832 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137143 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 128817 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120304 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106796 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107723 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103977 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Ровенский суд отправил под домашний арест организатора янтарного протеста

Ровенский суд отправил под домашний арест организатора янтарного протеста

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 18 марта. УНН. Круглосуточный домашний арест присудили Николаю Оноприйчуку, которого полиция называет организатором беспорядков копателей янтаря вблизи поселка Клесов. Соответствующее решение принял судья Ровенского городского суда Сергей Наумов, передает корреспондент УНН.

43-летний мужчина на момент следствия обязан носить электронный браслет. Николаю Оноприйчуку объявили подозрение в совершении ряда преступлений, в частности, организации и участия в массовых беспорядках, совершении сопротивления и насилия против сотрудников правоохранительных органов (признаки уголовных преступлений по ст. 294, 342, 345 УК Украины).

Как сообщал УНН, Николая Оноприйчука задержали 16 марта, когда копатели янтаря сопротивлялись полиции во время изъятия мотопомп.

Его назвали организатором сопротивления. Сегодня сотни копателей перекрыли международную трассу в Ровенкой области с требованием освободить мужчину. Блокировка трассы Киев-Ковель продолжалась с 10 до 18 часов.

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