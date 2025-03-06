Орбан розповів про результати зустрічі з Макроном перед самітом ЄС: згадав про розбіжності щодо "модальностей миру"
Київ • УНН
Віктор Орбан замість спілкування з пресою перед самітом ЄС опублікував пост про зустріч з Макроном. Він заявив про згоду щодо зміцнення обороноздатності Європи, попри розбіжності щодо миру.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не спілкувався з пресою напередодні саміту ЄС щодо України та оборони Європи, натомість опублікував пост і відео про підсумки його вчорашньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, пише УНН.
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"Мої зустрічі у Франції підтвердили, що хоча ми можемо не погоджуватися щодо модальностей миру, ми погоджуємося з тим, що ми повинні зміцнити обороноздатність європейських країн, і ці зусилля мають розширити можливості держав-членів, а не брюссельських бюрократів", - написав Орбан у X.
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Позицію Будапешта називають перешкодою на шляху до ухвалення висновків саміту щодо підтримки України.