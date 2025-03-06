Орбан рассказал о результатах встречи с Макроном перед саммитом ЕС: упомянул о разногласиях по "модальностям мира"
Киев • УНН
Виктор Орбан вместо общения с прессой перед саммитом ЕС опубликовал пост о встрече с Макроном. Он заявил о согласии по укреплению обороноспособности Европы, несмотря на разногласия по вопросам мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не общался с прессой накануне саммита ЕС по Украине и обороне Европы, вместо этого опубликовал пост и видео о результатах его вчерашней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет УНН.
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"Мои встречи во Франции подтвердили, что хотя мы можем не соглашаться по вопросам мирного процесса, мы согласны с тем, что мы должны укрепить обороноспособность европейских стран, и эти усилия должны расширить возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов", - написал Орбан в X.
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Позицию Будапешта называют препятствием на пути к принятию выводов саммита по поддержке Украины.