Орбан "побачив" в Угорщині "українські спецслужби", які буцімто мали впливати на парламентські вибори

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив офіційний Київ у черговій порції "зрад" і знайшов нові аргументи, чому не пускати Україну до Євросоюзу. Цього разу Україна, за словами Орбана, буцімто хоче підтасувати вибори в Угорщині. Про це він заявив в ефірі радіо "Кошут", повідомляє Polsat News, передає УНН.

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Орбан вважає, що Київ намагається вплинути на вибори, заплановані на наступний рік в Угорщині.

Україна розгорнула служби в Угорщині для впливу на парламентські вибори 2026 року. Пл ан полягав у тому, щоб привести до влади проукраїнський уряд. Йдеться про схвалення вступу Києва до Європейського Союзу – пояснив він, додавши, що активність українських служб в Угорщині "постійна".

Він додав, що розроблено "план створення великої партії".

Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, прийнятих у Брюсселі – пояснив він.

Орбан зазначив, що діяльність українських спецслужб помітна не лише серед політиків, а й серед організацій та ЗМІ в країні.

Українці починають розуміти, що найважливішим питанням для Європи в наступні 10 років буде питання війни та миру, тобто чи буде країна, яка воює, прийнята до ЄС, чи ні. Саме тому служби постійно знаходяться в Угорщині.

Нагадаємо

Угорський уряд провів опитування Voks2025, за результатами якого нібито 95% населення виступило проти вступу України до Європейського Союзу. При цьому Voks2025 — не референдум, а консультативне голосування, яке не має юридичної сили й може використовуватись лише як політичний інструмент.

Угорщина заблокувала вступ України до ЄС, заявив прем'єр Віктор Орбан