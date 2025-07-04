Орбан "побачив" в Угорщині "українські спецслужби", які буцімто мали впливати на парламентські вибори
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Київ у спробах вплинути на майбутні парламентські вибори 2026 року. За його словами, українські спецслужби діють в Угорщині з метою приведення до влади проукраїнського уряду.
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив офіційний Київ у черговій порції "зрад" і знайшов нові аргументи, чому не пускати Україну до Євросоюзу. Цього разу Україна, за словами Орбана, буцімто хоче підтасувати вибори в Угорщині. Про це він заявив в ефірі радіо "Кошут", повідомляє Polsat News, передає УНН.
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Орбан вважає, що Київ намагається вплинути на вибори, заплановані на наступний рік в Угорщині.
Україна розгорнула служби в Угорщині для впливу на парламентські вибори 2026 року. Пл ан полягав у тому, щоб привести до влади проукраїнський уряд. Йдеться про схвалення вступу Києва до Європейського Союзу
Він додав, що розроблено "план створення великої партії".
Йдеться про перемогу на виборах, а потім про реалізацію рішень, прийнятих у Брюсселі
Орбан зазначив, що діяльність українських спецслужб помітна не лише серед політиків, а й серед організацій та ЗМІ в країні.
Українці починають розуміти, що найважливішим питанням для Європи в наступні 10 років буде питання війни та миру, тобто чи буде країна, яка воює, прийнята до ЄС, чи ні. Саме тому служби постійно знаходяться в Угорщині.
Нагадаємо
Угорський уряд провів опитування Voks2025, за результатами якого нібито 95% населення виступило проти вступу України до Європейського Союзу. При цьому Voks2025 — не референдум, а консультативне голосування, яке не має юридичної сили й може використовуватись лише як політичний інструмент.
Угорщина заблокувала вступ України до ЄС, заявив прем'єр Віктор Орбан27.06.25, 16:41 • 3854 перегляди