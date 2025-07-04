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Орбан «увидел» в Венгрии «украинские спецслужбы», которые якобы должны были влиять на парламентские выборы

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в попытках повлиять на предстоящие парламентские выборы 2026 года. По его словам, украинские спецслужбы действуют в Венгрии с целью приведения к власти проукраинского правительства.

Орбан «увидел» в Венгрии «украинские спецслужбы», которые якобы должны были влиять на парламентские выборы

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил официальный Киев в очередной порции "предательств" и нашел новые аргументы, почему не пускать Украину в Евросоюз. На этот раз Украина, по словам Орбана, якобы хочет подтасовать выборы в Венгрии. Об этом он заявил в эфире радио "Кошут", сообщает Polsat News, передает УНН.

Детали

Орбан считает, что Киев пытается повлиять на выборы, запланированные на следующий год в Венгрии.

Украина развернула службы в Венгрии для влияния на парламентские выборы 2026 года. План заключался в том, чтобы привести к власти проукраинское правительство. Речь идет об одобрении вступления Киева в Европейский Союз

– пояснил он, добавив, что активность украинских служб в Венгрии "постоянна".

Он добавил, что разработан "план создания большой партии".

Речь идет о победе на выборах, а затем о реализации решений, принятых в Брюсселе

– пояснил он.

Орбан отметил, что деятельность украинских спецслужб заметна не только среди политиков, но и среди организаций и СМИ в стране.

Украинцы начинают понимать, что важнейшим вопросом для Европы в следующие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть будет ли страна, которая воюет, принята в ЕС, или нет. Именно поэтому службы постоянно находятся в Венгрии.

Напомним

Венгерское правительство провело опрос Voks2025, по результатам которого якобы 95% населения выступило против вступления Украины в Европейский Союз. При этом Voks2025 — не референдум, а консультативное голосование, которое не имеет юридической силы и может использоваться лишь как политический инструмент.

Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС, заявил премьер Виктор Орбан27.06.25, 16:41 • 3854 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Tesla
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