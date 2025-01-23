Опади, ожеледиця та небезпечний туман: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ та сніг. Місцями туман та ожеледиця. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, у більшості західних, вночі і східних областей без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 0-5° морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).

Також сьогодні очікується туман: вночі та вранці в західних, Вінницькій та Одеській областях. Видимисть 300-500 м. Перший рівень небезпечності (жовтий).

Погода у Києві та області

На Київщині та в столиці вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища.

Вранці 23 січня налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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