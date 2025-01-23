Осадки, гололедица и опасный туман: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 23 января прогнозируют облачную погоду с температурой от -2° до +3°, местами дождь и снег. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается туман с видимостью 300-500 м.
Сегодня, 23 января, в Украине ожидается облачная погода. Кое-где небольшой дождь и снег. Местами туман и гололедица. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в большинстве западных, ночью и восточных областей без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 0-5° мороза, днем на юге и западе страны 3-8° тепла).
Также сегодня ожидается туман: ночью и утром в западных, Винницкой и Одесской областях. Видимость 300-500 м. Первый уровень опасности (желтый).
Погода в Киеве и области
На Киевщине и в столице днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.
Синоптики предупреждают киевлян об опасных метеорологических явлениях.
Утром 23 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
День осведомленности о материнском здоровье и День почерка: что отмечают 23 января23.01.25, 05:27 • 13529 просмотров