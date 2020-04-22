ООС: від початку доби бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:30 сьогодні, 22 квітня, російсько-окупаційні війська порушили "режим перемир’я" чотири рази. Місцями ведення вогню противником були: населений пункт Оріхове, Богданівка, Лебединське та Широкіне. Під час обстрілів російсько-окупаційні війська використовували переважно ручні та автоматичні гранатомети. Водночас, у районі Широкіного окупанти застосували міномет 82-го калібру, випустивши з напрямку Саханки п’ять мін", - сказав Олександр Мотузяник.

Вказано, що українські війська вчасно придушували ворожу вогневу активність і завдали вогонь у відповідь з чергових піхотних засобів.

"За наявною інформацією станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано", - зазначив Олександр Мотузяник.

Вказано, що наші оборонці продовжують виконувати бойові завдання, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких агресивних дій російських окупантів.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції.

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