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ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Упродовж 21 квітня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність.

Чотири порушення режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По наших захисниках поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Старогнатівки ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, а неподалік Красногорівки окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серед особового складу Об’єднаних сил хворих на коронавірус немає – штаб

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти припилили свою активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли, які відзначались застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

Так, по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

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За даними розвідки Об’єднаних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців.

Від початку поточної доби, 22 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, у прифронтовій Мар’їнці військові виявили сховок з арсеналом зброї.

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