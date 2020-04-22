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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44468 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 88182 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103345 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129440 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129633 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173661 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122011 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В течение 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.

Четыре нарушения режима "Тишина" прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По нашим защитникам вблизи Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановый российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Старогнатовки враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди личного состава Объединенных сил больных коронавирусом нет, - штаб

На обстрелы противника Объединенные силы дали результативную и адекватный ответ, и вечером оккупанты припилилы свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрелы, которые отличались применением минометов, запрещенных минского договоренностями.

Так, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковая противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

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По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников.

С начала текущих суток, 22 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник с арсеналом оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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