ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.

Четыре нарушения режима "Тишина" прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По нашим защитникам вблизи Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановый российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Старогнатовки враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.

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На обстрелы противника Объединенные силы дали результативную и адекватный ответ, и вечером оккупанты припилилы свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрелы, которые отличались применением минометов, запрещенных минского договоренностями.

Так, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковая противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

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По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников.

С начала текущих суток, 22 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник с арсеналом оружия.