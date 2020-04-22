ООС: с начала суток боевики четыре раза обстреливали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30 сегодня, 22 апреля, российско-оккупационные войска нарушили "режим перемирия" четыре раза. Местами ведения огня противником были: населенный пункт Орехово, Богдановка, Лебединское и Широкино. Во время обстрелов российско-окупационные войска использовали преимущественно ручные и автоматические гранатометы. В то же время, в районе Широкино оккупанты применили миномет 82-го калибра, выпустив из направления Саханки пять мин", - сказал Александр Мотузяник.
Указано, что украинские войска вовремя подавляли вражескую огневую активность и нанесли ответный огонь из очередных пехотных средств.
"По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущей суток не выявлено", - отметил Александр Мотузяник.
Указано, что наши защитники продолжают выполнять боевые задачи, находясь в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям российских оккупантов.
Напомним, вчера, 21 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции.