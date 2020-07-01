ООС: бойовики два рази порушили режим тиші

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КИЇВ. 1 липня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, 1 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська продовжують збройну агресію на лінії бойового зіткнення та здійснили два прицільні обстріли", - зазначив Гуцуляк.

Так, за його словами, з 07:05 ранку від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьке озброєння по нашим оборонцям Оріхового.

"Після 08:40 наші захисники населенного пункту Піски зафіксували розриви 4-х ворожих мін 120-го калібру. Також противник вів тут вогонь з АГС. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби жорстко придушували ворожу збройну активність", - додав Гуцуляк.

За даними Міноборони, бойових втрат серед наших героїв-захисників немає. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, 30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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