ООС: боевики два раза нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 1 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска продолжают вооруженную агрессию на линии боевого соприкосновения и осуществили два прицельных обстрела", - отметил Гуцуляк.
Так, по его словам, с 7:05 утра от Золотого-5 оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам Орехово.
"После 8:40 наши защитники населенного пункта Пески зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин 120-го калибра. Также противник вел здесь огонь из АГС. Подразделения Объединенных сил, применяя в ответ дежурные огневые средства жестко подавляли вражескую вооруженную активность", - добавил Гуцуляк.
По данным Минобороны, боевых потерь среди наших героев-защитников нет. Потери оккупантов уточняются.
Напомним, 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.