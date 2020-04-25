ООН за місяць не змогла зібрати й половини необхідних коштів для допомоги країнам під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. ООН зібрала 697 млн доларів з необхідних 2 млрд для надання гуманітарної допомоги країнам під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив в п'ятницю в ході відеобріфінга офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.
“Гуманітарної системі (ООН) терміново потрібне фінансування, щоб боротися з вірусом і в той же час продовжувати здійснювати заплановані до пандемії гуманітарні програми”, — сказав він.
“На реалізацію двохмільярдного плану глобального гуманітарного реагування на COVID-19, який генеральний секретар представив місяць тому, на даний момент зібрано 697 млн доларів”, — заявив Дюжаррік.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.