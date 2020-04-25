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ООН за месяц не смогла собрать и половины необходимых средств для помощи странам во время пандемии

ООН за месяц не смогла собрать и половины необходимых средств для помощи странам во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 12566 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. ООН собрала 697 млн ​​долларов из необходимых 2 млрд для оказания гуманитарной помощи странам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.

"Гуманитарной системе (ООН) срочно требуется финансирование, чтобы бороться с вирусом и в то же время продолжать осуществлять запланированные до пандемии гуманитарные программы", - сказал он.

"На реализацию двухмиллиардного плана глобального гуманитарного реагирования на COVID-19, который генеральный секретарь представил месяц назад, на данный момент собрано 697 млн долларов", - заявил Дюжаррик.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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