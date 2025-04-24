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ООН: скорочення фінансування ставить під загрозу дитячу імунізацію

Київ • УНН

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ООН попереджає, що зменшення міжнародної допомоги, зокрема від США, призведе до зниження рівня вакцинації дітей. Це може спричинити спалахи інфекційних захворювань.

ООН: скорочення фінансування ставить під загрозу дитячу імунізацію

ООН попередила, що скорочення міжнародної допомоги, зокрема з боку США, знизить рівень вакцинації дітей від смертельних інфекцій майже на тому ж рівні, що й пандемія COVID-19. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Як пише BBC, у всьому світі зростає кількість спалахів інфекційних захворювань, включно з кором, менінгітом і жовтою лихоманкою.

Зокрема, за даними звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я у 108 країнах із низьким і середньо-низьким рівнем доходу, на початку квітня через скорочення фінансування суттєво постраждали екстрені та планові вакцинації.

ВООЗ і ЮНІСЕФ у спільному пресрелізі з Альянсом із вакцин і Gavi заявили, що через це також скоротилося постачання вакцин і ускладнилося спостереження за хворобами.

Невдачі (перебувають,-ред.) на тому самому рівні, що й ті, що ми спостерігали під час COVID-19. Ми не можемо дозволити собі втратити позиції в боротьбі із захворюваннями, яким можна запобігти

- заявила Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

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Повідомляється, що в спільному пресрелізі йдеться про те, що COVID-19 став причиною найбільшого спаду вакцинації дітей, а скорочення фінансування допомоги США - колишнім найбільшим донором у світі - загрожує тим самим результатом.

ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали зберегти фінансування імунізації дітей перед раундом фінансування Gavi, який буде запущено в червні. Група шукає 9 мільярдів доларів на свою роботу у 2026-2030 роках.

Санія Ніштар, генеральна директорка Gavi, заявила, що боротися зі зростанням інфекційних захворювань можна, але тільки за умови повного фінансування.

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Нагадаємо 

Раніше в ООН заявляли про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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