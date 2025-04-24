ООН: скорочення фінансування ставить під загрозу дитячу імунізацію

ООН попередила, що скорочення міжнародної допомоги, зокрема з боку США, знизить рівень вакцинації дітей від смертельних інфекцій майже на тому ж рівні, що й пандемія COVID-19. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як пише BBC, у всьому світі зростає кількість спалахів інфекційних захворювань, включно з кором, менінгітом і жовтою лихоманкою.

Зокрема, за даними звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я у 108 країнах із низьким і середньо-низьким рівнем доходу, на початку квітня через скорочення фінансування суттєво постраждали екстрені та планові вакцинації.

ВООЗ і ЮНІСЕФ у спільному пресрелізі з Альянсом із вакцин і Gavi заявили, що через це також скоротилося постачання вакцин і ускладнилося спостереження за хворобами.

Невдачі (перебувають,-ред.) на тому самому рівні, що й ті, що ми спостерігали під час COVID-19. Ми не можемо дозволити собі втратити позиції в боротьбі із захворюваннями, яким можна запобігти