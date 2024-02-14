"Она утонула": речник ВМС згадав слова путіна, коментуючи знищення "цезаря кунікова"
Київ • УНН
Речник Військово-морських сил України прокоментував знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі, про що раніше повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував знищення російського великого десантного корабля "цезарь куніков", про яке раніше повідомили у Генштабі ЗСУ, вказавши, що колеги відпрацювали по черговому об’єкту, зайвому в Чорному морі. Коментар він озвучив в ефірі Радіо Свобода у середу, пише УНН.
Як казав президент російської федерації свого часу, "она утонула" (йдеться про слова путіна про підводний човен "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі – ред.). От, у принципі, можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "цезарь куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту, зайвому в Чорному морі
За його словами, після знищення "цезаря кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.
Плетенчук також прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно.
"Може, це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", – сказав Плетенчук.
Нагадаємо
Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля "цезарь куніков" в Чорному морі.
ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"14.02.24, 10:09 • 26571 перегляд