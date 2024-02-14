"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"
Киев • УНН
Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "цезарь куников", о котором ранее сообщили в Генштабе ВСУ, указав, что коллеги отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море. Комментарий он озвучил в эфире Радио Свобода в среду, пишет УНН.
Как говорил президент российской федерации в свое время, "она утонула" (речь идет о словах путина о подводной лодке "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море - ред.) Вот, в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "цезарь куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море
По его словам, после уничтожения "цезаря куникова" в Черном море из 13 кораблей черноморского флота "в строю" остается лишь пять единиц.
Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно.
"Может, это злая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", - сказал Плетенчук.
Напомним
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля "цезарь куников" в Черном море.
ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"14 февраль 2024, 08:09 • 15907 просмотров
"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"
Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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