"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "цезарь куников", о котором ранее сообщили в Генштабе ВСУ, указав, что коллеги отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море. Комментарий он озвучил в эфире Радио Свобода в среду, пишет УНН.

Как говорил президент российской федерации в свое время, "она утонула" (речь идет о словах путина о подводной лодке "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море - ред.) Вот, в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "цезарь куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море - сказал Плетенчук.

По его словам, после уничтожения "цезаря куникова" в Черном море из 13 кораблей черноморского флота "в строю" остается лишь пять единиц.

Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно.

"Может, это злая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", - сказал Плетенчук.

Напомним

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля "цезарь куников" в Черном море.

ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"