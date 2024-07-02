Омбудсман закликав голову Генасамблеї ООН доєднатися до пошуку рішень для повернення українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав голову Генеральної Асамблеї ООН Денісса Френсіса доєднатися до пошуку рішень задля повернення українських дітей та притягнення рф до відповідальності, передає УНН.

У стінах нашої інституції провів зустріч з Головою Генеральної Асамблеї ООН Деніссом Френсісом. Подякував за принципову позицію щодо засудження російської агресії та підтримки України. Головна тема зустрічі — це обговорення пошуку дієвих механізмів впливу на російську сторону задля притягнення її до відповідальності та повернення додому українських дітей

Омбудсман завив, що відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами.

Наймолодшій викраденій дитині, яку вдалося ідентифікувати, було 10 місяців! Вже понад 10 років росія демонструє зневагу до Статуту ООН, вчиняючи геноцид проти українського народу. Однак жодного дієвого покарання не було. рф все ще має право голосу в Радбезі ООН

Він наголосив, що безкарність може стати сигналом для інших агресивних режимів вчиняти так само.

Закликав пана Голову доєднатися до пошуку рішень задля повернення наших дітей та притягнення рф до відповідальності! Дякую пану Деніссу Френсісу за візит та сподіваюся, що наша зустріч принесе сприятливі результати