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Ще 9 дітей вивезли з окупованої Херсонщини

Київ • УНН

 • 23357 перегляди

Ще 9 дітей віком від 8 місяців до 17 років були повернуті з окупованої росією Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Ще 9 дітей вивезли з окупованої Херсонщини

Ще дев'ять дітей віком від 8 місяців до 17 років були повернуті з окупованих росією районів Херсонської області на підконтрольну територію України, повідомив у понеділок голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації. 

Як зазначив Прокудін, порятунок дітлахів став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine". Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

Минулого тижня з окупованих територій до України повернули 13 дітей 01.07.24, 15:10 • 11766 переглядiв

Тетяна Краєвська

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