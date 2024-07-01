Ще 9 дітей вивезли з окупованої Херсонщини
Київ • УНН
Ще 9 дітей віком від 8 місяців до 17 років були повернуті з окупованої росією Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Ще дев'ять дітей віком від 8 місяців до 17 років були повернуті з окупованих росією районів Херсонської області на підконтрольну територію України, повідомив у понеділок голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років
За його словами, зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.
Як зазначив Прокудін, порятунок дітлахів став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine". Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.
Минулого тижня з окупованих територій до України повернули 13 дітей 01.07.24, 15:10 • 11766 переглядiв