Еще 9 детей вывезли из оккупированной Херсонщины
Киев • УНН
Еще 9 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Еще девять детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет были возвращены из оккупированных россией районов Херсонской области на подконтрольную территорию Украины, сообщил в понедельник председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей с временно оккупированных общин Херсонской области. Это - четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет
По его словам, сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации.
Как отметил Прокудин, спасение детей стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine". Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.
На прошлой неделе с оккупированных территорий в Украину вернули 13 детей1 июля 2024, 12:10 • 7213 просмотров