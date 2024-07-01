Еще 9 детей вывезли из оккупированной Херсонщины

Еще девять детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет были возвращены из оккупированных россией районов Херсонской области на подконтрольную территорию Украины, сообщил в понедельник председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей с временно оккупированных общин Херсонской области. Это - четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации.

Как отметил Прокудин, спасение детей стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine". Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.

На прошлой неделе с оккупированных территорий в Украину вернули 13 детей