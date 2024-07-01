На прошлой неделе с оккупированных территорий в Украину вернули 13 детей

На прошлой неделе Украина вернула из временно оккупированных регионов еще 13 детей. Они выехали вместе с семьями. Об этом рассказал исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

Хорошие новости: на прошлой неделе Save Ukraine спас еще 13 детей с семьями с временно оккупированных территорий Луганщины, Херсонщины и Запорожской области - резюмировал Кулеба.

По его словам, эти семьи не раз попадали под обстрелы, жили в страхе и выживали, как могли.

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Одна из спасенных женщин рассказала, что ей пришлось продать родительскую квартиру, чтобы семье было что есть. Также оккупанты отбирают у людей все, что они имеют, заставляя их жить по своим правилам и навязывая все российское.

Но теперь эти дети с семьями в безопасности. Общее количество спасенных Save Ukraine детей достигло уже 397 - рассказал исполнительный директор БО "Save Ukraine".

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне вывезли еще 43 украинских ребенка из оккупированного Бердянска в Чувашию