Минулого тижня з окупованих територій до України повернули 13 дітей

Минулого тижня Україна повернула з тимчасово окупованих регіонів ще 13 дітей. Вони виїхали разом з родинами. Про це розповів виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба, передає УНН.

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Гарні новини: минулого тижня Save Ukraine врятував ще 13 дітей з родинами з тимчасово окупованих територій Луганщини, Херсонщини та Запорізької області

За його словами, ці сім'ї не раз потрапляли під обстріли, жили в страху і виживали, як могли.

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Одна із врятованих жінок розповіла, що їй довелося продати батьківську квартиру, щоб родині було що їсти. Також окупанти відбирають у людей все, що вони мають, примушуючи їх жити за своїми правилами й навʼязуючи усе російське.

Але тепер ці діти з родинами в безпеці. Загальна кількість врятованих Save Ukraine дітей сягнула вже 397