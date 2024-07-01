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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

Минулого тижня з окупованих територій до України повернули 13 дітей

Київ • УНН

 • 11766 перегляди

Минулого тижня Save Ukraine врятував ще 13 дітей з родинами з тимчасово окупованих територій Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Загальна кількість врятованих Save Ukraine дітей сягнула вже 397.

Минулого тижня з окупованих територій до України повернули 13 дітей

Минулого тижня Україна повернула з тимчасово окупованих регіонів ще 13 дітей. Вони виїхали разом з родинами. Про це розповів виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба, передає УНН

Деталі 

Гарні новини: минулого тижня Save Ukraine врятував ще 13 дітей з родинами з тимчасово окупованих територій Луганщини, Херсонщини та Запорізької області

- резюмував Кулеба. 

За його словами, ці сім'ї не раз потрапляли під обстріли, жили в страху і виживали, як могли.

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Одна із врятованих жінок розповіла, що їй довелося продати батьківську квартиру, щоб родині було що їсти. Також окупанти відбирають у людей все, що вони мають, примушуючи їх жити за своїми правилами й навʼязуючи усе російське.

Але тепер ці діти з родинами в безпеці. Загальна кількість врятованих Save Ukraine дітей сягнула вже 397

- розповів виконавчий директор БО «Save Ukraine».

Нагадаємо

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