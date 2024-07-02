Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал председателя Генеральной Ассамблеи ООН Денисса Фрэнсиса присоединиться к поиску решений для возвращения украинских детей и привлечения рф к ответственности, передает УНН.

В стенах нашей институции провел встречу с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дениссом Фрэнсисом. Поблагодарил за принципиальную позицию по осуждению российской агрессии и поддержке Украины. Главная тема встречи - это обсуждение поиска действенных механизмов воздействия на российскую сторону для привлечения ее к ответственности и возвращения домой украинских детей - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсман завил, что известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами.

Самому младшему похищенному ребенку, которого удалось идентифицировать, было 10 месяцев! Уже более 10 лет россия демонстрирует пренебрежение к Уставу ООН, совершая геноцид против украинского народа. Однако ни одного действенного наказания не было. рф все еще имеет право голоса в Совбезе ООН - отметил Лубинец.

Он отметил, что безнаказанность может стать сигналом для других агрессивных режимов поступать так же.

Призвал господина Председателя присоединиться к поиску решений для возвращения наших детей и привлечения рф к ответственности! Спасибо господину Дениссу Фрэнсису за визит и надеюсь, что наша встреча принесет благоприятные результаты - отметил Лубинец.

Дополнение

Еще девять детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет были возвращены из оккупированных Россией районов Херсонской области на подконтрольную территорию Украины.

На прошлой неделе с оккупированных территорий в Украину вернули 13 детей.