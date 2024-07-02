Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Президента Генеральной Ассамблеи ООН Дениса Фрэнсиса объединить усилия для поиска решений по возвращению похищенных Россией украинских детей и привлечения России к ответственности за насильственную депортацию почти 20 000 украинских детей, в том числе 10-месячного младенца.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал председателя Генеральной Ассамблеи ООН Денисса Фрэнсиса присоединиться к поиску решений для возвращения украинских детей и привлечения рф к ответственности, передает УНН.
В стенах нашей институции провел встречу с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дениссом Фрэнсисом. Поблагодарил за принципиальную позицию по осуждению российской агрессии и поддержке Украины. Главная тема встречи - это обсуждение поиска действенных механизмов воздействия на российскую сторону для привлечения ее к ответственности и возвращения домой украинских детей
Омбудсман завил, что известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами.
Самому младшему похищенному ребенку, которого удалось идентифицировать, было 10 месяцев! Уже более 10 лет россия демонстрирует пренебрежение к Уставу ООН, совершая геноцид против украинского народа. Однако ни одного действенного наказания не было. рф все еще имеет право голоса в Совбезе ООН
Он отметил, что безнаказанность может стать сигналом для других агрессивных режимов поступать так же.
Призвал господина Председателя присоединиться к поиску решений для возвращения наших детей и привлечения рф к ответственности! Спасибо господину Дениссу Фрэнсису за визит и надеюсь, что наша встреча принесет благоприятные результаты
Дополнение
Еще девять детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет были возвращены из оккупированных Россией районов Херсонской области на подконтрольную территорию Украины.
На прошлой неделе с оккупированных территорий в Украину вернули 13 детей.