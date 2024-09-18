Олександр Усик про інцидент у Кракові: "Сталося непорозуміння"
Київ • УНН
Олександр Усик пояснив своє затримання в аеропорту Кракова як непорозуміння. Боксер подякував українським дипломатам за підтримку та висловив повагу польським правоохоронцям.
Український боксер Олександр Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, зазначивши, що інцидент був результатом непорозуміння. Він подякував українським дипломатам за оперативну підтримку, передає УНН.
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"І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії," — написав Усик у своєму Instagram.
Таким чином, спортсмен підтвердив, що ситуація вже врегульована, та висловив повагу до роботи польських правоохоронних органів, які діяли згідно з протоколом.
"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський18.09.24, 00:07 • 68148 переглядiв