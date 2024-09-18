Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, отметив, что инцидент был результатом недоразумения. Он поблагодарил украинских дипломатов за оперативную поддержку, передает УНН.

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«И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии,» - написал Усик в своем Instagram.

Таким образом, спортсмен подтвердил, что ситуация уже урегулирована, и выразил уважение к работе польских правоохранительных органов, которые действовали согласно протоколу.

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський