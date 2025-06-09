На окупованій частині Запорізької області повідомили про відключення світла: що відомо

На тимчасово окупованій частині Запорізької області сталось тимчасове відключення електроенергії. Про це написав призначений кремлем губернатор євгеній балицький, передає УНН.

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Відновлення системи електропостачання продовжується в поетапному режимі. На жаль, така ситуація повторюватиметься якийсь час у зв'язку з попередніми атаками ЗСУ на енергетичну систему області. Прошу мешканців населених пунктів, де відсутня електроенергія, виявити терпіння, фахівці працюють - зазначив він.

Нагадаємо

В ніч на 3 червня в Мелітополі було атаковано електропідстанцію, що призвело до знеструмлення окупованої частини Запорізької області. Також пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини.