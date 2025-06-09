В оккупированной части Запорожской области сообщили об отключении света: что известно
Киев • УНН
На временно оккупированной части Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Оккупационные власти обвиняют ВСУ в атаках на энергетическую систему региона.
На временно оккупированной части Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Об этом написал назначенный кремлем губернатор Евгений Балицкий, передает УНН.
Детали
Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться некоторое время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, специалисты работают
Напомним
В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.