В оккупированной части Запорожской области сообщили об отключении света: что известно

На временно оккупированной части Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Об этом написал назначенный кремлем губернатор Евгений Балицкий, передает УНН.

Детали

Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться некоторое время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, специалисты работают - отметил он.

Напомним

В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.