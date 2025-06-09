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В оккупированной части Запорожской области сообщили об отключении света: что известно

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

На временно оккупированной части Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Оккупационные власти обвиняют ВСУ в атаках на энергетическую систему региона.

В оккупированной части Запорожской области сообщили об отключении света: что известно

На временно оккупированной части Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Об этом написал назначенный кремлем губернатор Евгений Балицкий, передает УНН.

Детали

Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться некоторое время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, специалисты работают

- отметил он.

Напомним

В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
Запорожская область
Херсонская область
Мелитополь
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