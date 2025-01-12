Окупанти завдали удару по Куп'янську: загинула людина
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинув мирний житель. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину, на місці працюють правоохоронці.
Окупанти завдали чергового удару по Харківщині. На жаль, є жертви. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За інформацією, 12 січня близько 17:55 терористичні війська агресора обстріляли Куп’янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув мирний мешканець, пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди.
Фахівці Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, який призвів до загибелі людини. Інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці та прокурори. Тривають заходи з документування злочинів, здійснених ворожими військовими.
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