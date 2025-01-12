Оккупанты нанесли удар по Купянску: погиб человек

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 147083 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 210405 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 186954 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 227155 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 134505 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 119939 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 111864 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 94545 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 108171 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121555 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю украинские саперы обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов

За неделю украинские саперы обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов

 • 34507 просмотра
Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши

Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши

 • 36386 просмотра
Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

 • 52404 просмотра
Оккупанты прекратили выдачу угля для отопления без паспорта рф - Сопротивление

Оккупанты прекратили выдачу угля для отопления без паспорта рф - Сопротивление

 • 27898 просмотра
В Донецкой области Силы обороны поразили командный пункт 2 гвардейской общевойсковой армии рф - Генштаб

В Донецкой области Силы обороны поразили командный пункт 2 гвардейской общевойсковой армии рф - Генштаб

 • 25226 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 147076 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 210398 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 123974 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 227149 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 137487 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 108029 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 119605 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 126712 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 133555 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 131193 просмотра
Актуальное
Оккупанты нанесли удар по Купянску: погиб человек

Оккупанты нанесли удар по Купянску: погиб человек

Киев  •  УНН

 • 1504 просмотра

Read in English

Вражеские войска обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего погиб мирный житель. Прокуратура начала расследование военного преступления, на месте работают правоохранители.

Оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По информации, 12 января около 17:55 террористические войска агрессора обстреляли Купянск Харьковской области. В результате обстрела погиб мирный житель, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

Специалисты Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека. Инцидент квалифицировали по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители и прокуроры. Продолжаются мероприятия по документированию преступлений, совершенных вражескими военными.

Напомним,

Ранее начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что противник не имеет важных тактических успехов на Купянском направлении

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек09.09.24, 11:09 • 101338 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы