Оккупанты нанесли удар по Купянску: погиб человек
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего погиб мирный житель. Прокуратура начала расследование военного преступления, на месте работают правоохранители.
Оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По информации, 12 января около 17:55 террористические войска агрессора обстреляли Купянск Харьковской области. В результате обстрела погиб мирный житель, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
Специалисты Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека. Инцидент квалифицировали по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители и прокуроры. Продолжаются мероприятия по документированию преступлений, совершенных вражескими военными.
Напомним,
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