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Окупанти відправили перший автобусний рейс з Ялти до Маріуполя в рамках спроби побудови "сухопутного коридору"

Окупанти відправили перший автобусний рейс з Ялти до Маріуполя в рамках спроби побудови "сухопутного коридору"

Київ • УНН

 • 108318 перегляди

російська влада запустила перший автобусний рейс з анексованого Криму на тимчасово окуповані території України, намагаючись створити "альтернативний" маршрут до Керченського мосту. Маршрут, який також обслуговує російську військову логістику, проходить через українські міста Бердянськ, Мелітополь та Маріуполь.

В анексованому Криму оголошено про перший рейс в рамках спроби росіян налагодити "альтернативний" Керченському мосту маршрут. Перший автобус прямує у так звані "нові регіони" - тимчасово окуповані території України – зокрема йдеться, що рейс проходитиме через Бердянськ, Мелітополь та прибуде у Маріуполь.

Про це передає УНН із посиланням на Крим Реалії та росЗМІ.

Деталі

З Ялти до Маріуполя відправлено перший автобусний рейс; час у дорозі становитиме 10 годин, тривалість - 584 км; транспорт розрахований на 49 пасажирів

вказується у російських джерелах.

Як уточнює Крим.Реалії, російська влада намагається облаштувати альтернативний маршрут у Приазов’є, зважаючи на вибухи в окупованому Криму та проблеми заторів на Керченському мосту. Маршрут проходить через українські міста Бердянськ, Маріуполь та Мелітополь, - тобто території, які російський окупант називає "нові регіони".

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Зокрема зазначається, що російська влада також обіцяє побудувати вздовж "сухопутного коридору" залізничну лінію, яка з'єднає окупований Крим та російський ростов-на-дону.

Психологічне катування: гіркін скаржиться, що його змушують слухати передачі соловйова19.01.24, 17:14 • 33730 переглядiв

Але слід зауважити, що відповідний маршрут використовується для військової логістики рф, а українські оборонці вже кілька разів обмежували рух "сухопутним коридором".

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ЗСУ вже двічі, за допомогою ракетних ударів, били по автомобільних та залізничних мостах у районі Чонгара на адмінкордоні анексованого Криму та окупованої частини Херсонської області влітку 2023 року.

Нагадаємо

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі.

В окупованому Криму росіяни використовують медичне обладнання та уніформу, яку вони, ймовірно, викрали на окупованих територіях України. 

Також УНН повідомляв, що російські війська на тимчасово окупованих територіях України фіксують зростання проукраїнських настроїв і вдаються до залякування. Вони чинять тиск на місцевих жителів, у тому числі на дітей, щоб домогтися їхньої лояльності.

Ігор Тележніков

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